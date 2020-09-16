2020/09/16 | 13:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي من ميسان : وجود مشاريع متلكئة منذ 2008 جريمة بحق المواطن المركز الخبري الوطني.

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