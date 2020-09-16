المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال.. سيدفع الاحتلال ثمن أي عدوان

2020/09/16 | 13:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز /أعلنت سرايا القدس أن المقاومة ردت على قصف مواقعها في غزة، وفي إطار معادلة القصف بالقصف، والتي أطلقت فجر اليوم رشقات صاروخيّة باتجاه "مواقع إسرائيلية" في ما يسمى "غلاف غزة".بدورها، قالت كتائب عز الدين القسام إن "قيادة المقاومة قالت كلمتها، سيدفع الاحتلال ثمن أي عدوان على شعبنا أو مواقع المقاومة".وأضافت كتئاب القسام "كان وسيظل الرد مباشراً...فالقصف بالقصف وسنزيد ونوسع ردنا بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه". وكانت طائرات الاحتلال الحربية قد شنت عدة غارات على مواقع للمقاومة في بيت لاهيا وخانيونس وحيّ التفاح.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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