مقترح نيابي جديد بشأن طلاب الثالث متوسط والسادس إعدادي

2020/09/16 | 13:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستكون مرهونة بالوضع الصحي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، عن تقديم مقترح لوزارة التربية لاعتبار العام الدراسي الحالي سنة عبور لطلاب السادس الإعدادي والثالث المتوسط.

وقال مقرر لجنة التربية والتعليم النيابية، طعمة اللهيبي للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "اللجنة طالبت وزارة التربية بإيجاد وسيلة معينة لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بحيث تبعد الطالب عن الامتحانات لتكون هذه السنة سنة عبور".

وأضاف اللهيبي أن "الموضوع خاص بوزارة التربية وهيئة الرأي، حيث سيناقش في اجتماعاتهما المقبلة للخروج بنتائج مرضية"، مبينًا أن "الوزارة ستأخذ بتوصيات لجنة التربية التي قدمتها في وقت سابق وستكون مرهونة بالوضع الصحي وقرارات خلية الأزمة ووزارة الصحة".

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