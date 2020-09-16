2020/09/16 | 13:22 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 | 01:10 مساءً | عدد القراءات : 16

التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للثالث متوسط والصفوف غير المنتهية

أعلنت وزارة التربية، الاربعاء، تحديد الـ10 من شهر تشرين الأول المقبل ، موعدا لإجراء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية ، للعام الدراسي 2019 – 2020 .

وذكر بيان للوزارة، ان"المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا اقليم كردستان ، باعتماد يوم السبت المصادف الـ10 من تشرين الاول المقبل ، موعداً لإجراء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للمرحلة (الابتدائية ، المتوسطة ، الإعدادية) ومن ضمنها (الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط) للعام الدراسي الحالي".

واشارت الى"الزام ادارات المدارس بتحديد الجداول الامتحانية ويكون يوم السبت من ضمنها أذ يجب فيها مراعاة التباعد الاجتماعي سواء كان في القاعات الامتحانية او انتشار التلاميذ والطلبة في ساحات المدارس ، مع التأكيد على اتباع الاجراءات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية المختصة بهذا الأمر".

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