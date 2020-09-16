الكاظمي يترأس اجتماعاً للقيادات الأمنية في ميسان بحضور وزيري الدفاع والداخلية

2020/09/16 | 13:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ترأس القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، اجتماعاً للقيادات الامنية في محافظة ميسان.





وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 ايلول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس اجتماعا للقيادات الأمنية في ميسان وقيادة عمليات سومر بحضور وزيري الدفاع والداخلية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات وجعلها متلكئة، مبيناً انه من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام ٢٠٠٨ والى اليوم.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 ايلول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وخلال لقائه بمحافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية فيها، اكد ان ميسان تستحق منا بذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتقديم الخدمات لأهلها، فهي محافظة مضحية وقدّمت الكثير للعراق".

واضاف الكاظمي "نحتاج الى تضافر الجهود من أجل أمن المحافظة، وأكثر الخروقات تستظل تحت عنوان النزاعات العشائرية، وعشائرنا الأصيلة لن تتأخر في مساعدة الحكومة ببسط الأمن والاستقرار".

واشار الى ان "سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات وجعلها متلكئة، ويجب أن يكون هناك فريق عمل متخصص واستثنائي لتذليل كل العقبات".

وبين الكاظمي ان "هناك حاجة ماسّة لوضع إستراتيجيات وبدائل حديثة وحضارية في الخدمات والبنى التحتية، وبتكاليف أقل"، لافتاً انه "من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام ٢٠٠٨ والى اليوم، وأقل ما يوصف بأنه جريمة بحق المواطن واستحقاقه للخدمات".

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، الى محافظة ميسان على رأس وفد حكومي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 ايلول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا موسعا مع محافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة، للاطلاع على احتياجاتها والوقوف على المشاكل التي تواجهها".

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