"موانئ دبي" وشركة إسرائيلية تسعيان إلى الاستحواذ على ميناء حيفا

2020/09/16 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة موانئ دبي العالمية، الأربعاء، إنها ستشارك شركة إسرائيلية في طلب الاستحواذ على ميناء حيفا، أكبر مركز شحن في البلاد.

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