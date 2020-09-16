الحريري: وزارة المال وسائر الحقائب الوزارية ليست حقا حصريا لأي طائفة في لبنان

2020/09/16 | 13:22 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري يلقي كلمة بالقصر الرئاسي في بعبدا يوم 31 أغسطس آب 2020.تصوير: محمد عزاقير - رويترز.بيروت (رويترز) - قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري يوم الأربعاء إن وزارة المال وغيرها من الحقائب الوزارية ليست حقا حصريا لأي طائفة في البلاد، في إشارة إلى قضية تمثل جوهر خلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة.وذكر الحريري على تويتر أن رفض فكرة تداول السيطرة على الوزارات يحبط “الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين”، في إشارة إلى مساع فرنسية لحمل الزعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة جديدة وتبني إصلاحات.إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح

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