اطلاق المستحقات المالية لمسوقي الشعير لنينوى وصلاح الدين للموسم 2014

2020/09/16 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأطلقت وزارة الزراعة المستحقات المالية لمسوقي محصول الشعير العلفي لمحافظتي نينوى وصلاح الدين للموسم الزراعي 2014، ممن سوقوا محصولهم لمواقع استلام شركة مابين النهرين العامة للبذور.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "تواصل اطلاق مستحقات الفلاحين والمزارعين خدمةً للقطاع الزراعي واستدامة العملية الزراعية فضلاً عن زيادة الإنتاج المحلي وسد حاجة السوق باعتماد افضل الطرق العلمية للزراعة الحديثة".

واضافت: "أسماء المشمولين بالصرف والبالغ عددهم ( 29) مسوقاً، الذين لم ترد بحقهم مؤشرات أمنية سلبية بموجب المعلومات الواردة من مجلس الأمن الوطني وفقاً للضوابط والتعليمات المعمول بها، فيما تربط قوائم باسماء المسوقين ليتسنى لهم مراجعة مواقع الشركة لاستلام مستحقاتهم المالية".

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