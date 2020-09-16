عاجل | رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يلتقي محافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة

2020/09/16 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يلتقي محافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة.

– الكاظمي: الخروقات الأمنية في ميسان تستظل تحت عنوان النزاعات العشائرية ونحتاج الى تضافر الجهود .

– الكاظمي: عشائرنا الأصيلة في ميسان لن تتأخر في مساعدة الحكومة ببسط الأمن والاستقرار.

– الكاظمي: ميسان تستحق منا بذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتقديم الخدمات لأهلها.

– الكاظمي: سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات وجعلها متلكئة .

– الكاظمي: الحاجة ماسة لوضع إستراتيجيات وبدائل حديثة وحضارية في الخدمات والبنى التحتية وبتكاليف أقل .

– الكاظمي: من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام ٢٠٠٨ والى اليوم مما يعد جريمة بحق المواطن واستحقاقه للخدمات.

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