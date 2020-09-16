الداخلية تعلن عن خطة شاملة لفرض الأمن وسحب الأسلحة غير المرخصة

2020/09/16 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، أعلنت وزارة الداخلية، عن خطة شاملة لفرض الأمن في جميع مناطق البلاد.

وكشف مدير العلاقات العامة في الوزارة اللواء سعد معن، عن أن الحكومة تعمل على تحقيق الأمن العام في البلد من خلال عملية الوعد الصادق بصفحتها الخامسة وسحب الأسلحة غير المرخصة، وكذلك تنشيط الجهد الاستخباري، مؤكداً أن الأمن العام عندما يتحقق يؤدي الى نتائج ايجابية على أمن الأفراد.

وشدد اللواء معن، على الاستمرار بعملية الأمن غير المنظور لتوفير الأمن للشخصيات المعروفة والمواطنين بطريقة غير مكشوفة وبجهدٍ استخباري عالٍ.

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