الناتو لصحيفة ذا ناشونال: مستمرون بدعم القوات العراقية في ظل الاحترام الكامل للسيادة

2020/09/16 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد حلف الناتو استمرار دعمه للقوات العراقية ومساعدة العراق على بناء مؤسسات أمنية أقوى.

وفي تصريح لصحيفة ذا ناشيونال، كشف مسؤول في الناتو عن ان الحلف ملتزم مع العراق في الحرب ضد الإرهاب، مبينا ان الأشهر القليلة الماضية كانت مليئة بالتحديات في ضوء الوباء العالمي، لكن على الرغم من هذه الظروف، فإن المهمة في العراق تمضي قدما، ويتم التخطيط للإجراءات المستقبلية مع الشركاء العراقيين.

واكد المسؤول ان الناتو يقوم بمهمته بالتشاور الوثيق مع التحالف الدولي وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة العراق وسلامة أراضيه.

ومن الجدير بالذكر أن حلف الناتو اضطر إلى تعليق مهمته التدريبية بعد مقتل قاسم سليماني مطلع العام الحالي.

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