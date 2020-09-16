فنزويلا ستحاكم جاسوساً أميركياً خدم في العراق لـ 10 سنوات لحساب الـ”سي آي إيه”

2020/09/16 | 13:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن المدّعي العام الفنزويلي طارق ويليام صعب أول، أنّ الجاسوس الأميركي الذي اعتُقل الأسبوع الماضي سيحاكَم بتهم الإرهاب وتهريب أسلحة والتآمر الإجرامي، مبينا ان الجاسوس خدم لمدة 10 سنوات في العراق لحساب المخابرات المركزية الاميركية..



وقال النائب العام خلال مداخلة تلفزيونية أنّه سيوجّه أيضاً إلى سبعة فنزويليين، أحدهم عسكري، تهمة التورّط في هجوم فاشل كان يهدف إلى «زعزعة استقرار» فنزويلا من خلال مهاجمة «صناعتها النفطية ومنظومتها الكهربائية»،حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.



وفي تغريدة على «تويتر»قال صعب إنّ الموقوف الأميركي يُدعى ماثيو جون هيث، وقد «خدم في العراق من 2006 ولغاية 2016 لمدة ثلاثة أشهر سنوياً» حيث كان يعمل «مشغّل اتّصالات في قاعدة سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)» لحساب شركة أمنية خاصة.انتهى 25د

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