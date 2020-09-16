وزارة الصحة تستكمل اجراءات تعيين 800 درجة وظيفية من درجات الحذف والاستحذاف

2020/09/16 | 13:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استكملت ملاكات الدائرة الادارية والمالية والقانونية في الوزارة الأجراءات اللازمة لتعيين 800 درجة وظيفية ضمن درجات الحذف والأستحذاف في مقر وزارة الصحة “.

وتتضمن الدرجات الجديدة اختصاصات متنوعة صحية وقانونية وادارية واعلامية وستكون رافدآ مهمآ لتطوير العمل الأداري والخدمات المقدمة للمواطنين في مقر الوزارة وسيتم مباشرة المتعينين الجدد خلال الأسبوع القادم ضمن برنامج تدريبي وتطويري تمهيدآ لأدماجهم في دوائر مركز الوزارة”.

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