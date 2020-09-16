ايران تقترح إيفاد 500 موكب الى العراق بزيارة الأربعين.. وتكشف مهامها

2020/09/16 | 13:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أقترحت ايران إيفاد 500 موكب الى العراق خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين {ع}.وقال أمين لجنة شؤون الاسكان والتغذية التابعة للجنة المركزية لزيارة الاربعين في الجمهورية الاسلامية الايرانية يوسف افضلي في تصريح صحفي انه تم "تقديم اقتراح لايفاد 500 موكب سلامة لتقديم المستلزمات الصحية لزوار مسيرة الاربعين في العراق في سياق الحفاظ على سلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".يشار الى ان ايران أعلنت أمس إلغاءها مراسم زيارة الاربعين وحذرت مواطنيها من التوجه الى العراق كون الاخير منع دخول اي زائر أجنبي بسبب تفشي جائحة كورونا.عمار المسعودي

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