ايران تقترح ايفاد 500 موكب سلامة لخدمة زوار الاربعين

2020/09/16 | 13:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن امين لجنة شؤون الاسكان والتغذية التابعة للجنة المركزية لزيارة الاربعين في الجمهورية الاسلامية الايرانية يوسف افضلي عن تقديم اقتراح لايفاد 500 مو...

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