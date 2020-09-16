قيادي بالنصر: لا يمكن التخلص من عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة

2020/09/16 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكد القيادي بائتلاف النصر، جاسم العلياوي، الأربعاء (16 أيلول 2020)، أنه لا يمكن التخلص من عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل تعبق نزاهتها.

وقال العلياوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لقاء ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت مع المرجعية الدينية اكد على اقامة انتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف، أن "هناك عوامل متعددة تعيق نزاهتها وشفافيتها ومنها السلاح المنفلت الذي سيكون له تدخل واضح في محاورها كما حدث في انتخابات 2018 والتي كانت مزورة بامتياز".

وأشار العلياوي، إلى أن "التزوير لايمكن التخلص منه بسهولة في الانتخابات المقبلة وعلى الشعب دعم اجراء انتخابات نزيهة وابعاد السلاح المنفلت عن المراكز الانتخابية ونقل البلاد الى مرحلة جديدة من الديمقراطية الحقيقية".

يُشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حدد في وقت سابق، موعد 6 حزيران من العام القادم لإجراء الانتخابات ‏المبكرة‎.وطالب الكاظمي، مجلس النواب العراقي، بإكمال قانون الانتخابات المعدل وإرساله إلى رئاسة الجمهورية، فضلاً عن إكمال قانون ‏المحكمة الاتحادية، كما طالب رئيس الجمهورية برهم صالح بذلك ايضا‎.

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