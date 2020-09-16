الكاظمي من ميسان : الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الأفراد والجهات التي تتاجر بالمخدرات وستتم ملاحقتهم قانونيا /موسع

2020/09/16 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى ، على أن المخدرات آفة تهدد الأجيال الشابة ، وأن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الأفراد والجهات التي تتاجر بها وستتم ملاحقتهم قانونيا وتقديمهم للقضاء.وذكر بيان لمكتب رئاسة الوزراء ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،اجرى اليوم الأربعاء، زيارة الى محافظة ميسان، يرافقه وفد حكومي كبير، وذلك للاطلاع على احتياجات المحافظة والوقوف على المشاكل التي تواجهها. واجتمع الكاظمي حال وصوله، بمحافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية فيها، واستمع الى شرح مفصّل قدمه محافظ ميسان عن الواقعين الخدمي والأمني للمحافظة. وعبّر الكاظمي عن سعادته لزيارة هذه المحافظة المضحية التي قدمت الكثير للعراق، وهي تستحق بذل أقصى الجهود الاستثنائية لخدمة أبنائها. وأكد : أن المحافظة بحاجة الى تضافر الجهود من أجل بسط الأمن والاستقرار فيها، .واوضح أن أكثر ما يعكر أمنها هو النزاعات العشائرية، مؤكدا ثقته بعشائر ميسان الأصيلة في مساعدة الحكومة لتحقيق الاستقرار في عموم المحافظة. وأكد : أن سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات وجعلها متلكئة، ويجب أن يكون هناك فريق عمل متخصص واستثنائي لتذليل كل العقبات . وبيّن رئيس مجلس الوزراء أنه من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام ٢٠٠٨، وأقل ما يوصف بأنه جريمة بحق المواطن واستحقاقه للخدمات، مشددا على الحاجة الماسّة لوضع إستراتيجيات وبدائل حديثة وحضارية في الخدمات والبنى التحتية، وبتكاليف أقل. وشدد الكاظمي على أن المخدرات آفة تهدد الأجيال الشابة ، وأن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الأفراد والجهات التي تتاجر بها وستتم ملاحقتهم قانونيا وتقديمهم للقضاء. من جانبه رحب محافظ ميسان بزيارة رئيس مجلس الوزراء الى المحافظة، وأكد أن أهالي ميسان كانوا ينتظرون زيارته ويتوسمون خيرا بجهود الحكومة الاتحادية في معالجة ثلاثة ملفات هي المشاريع المتلكئة وتوفير فرص العمل وبسط الأمن،./انتهى8

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