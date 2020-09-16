شهد نطمح للتعويض في مباراة الغد امام الأهلي

2020/09/16 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ أكد عبد الغني شهد مدرب فريق الشرطة أن فريقه جاهز لمواجهة الأهلي السعودي مساء غد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.وقال شهد في المؤتمر الصحفي للمباراة، اليوم أن الشرطة بات مطالب أولا بالفوز في مباراة الاستقلال بغض النظر عن مواجهة مباراة الغد لأنها ستشكل مباراة حسم والاستقلال حصل على وقت راحة كافي مع ذلك علينا أن نركز على مباراة الغد ومن بعدها نخطط لمباراة الاستقلال الأخيرة في دوري المجموعات.وأوضح أن مدرب اللياقة وطبيب الفريق نجحا بعودة استشفاء اللاعبين والجميع جاهز تماما لمباراة الغد أمام الأهلي والتي سنرفع من خلالها شعار التعويض بعد الخسارة في المباراة الأولى.وعن المشاركات العراقية في البطولة قال: "أتذكر في عام 2007 كانت هناك مشاركة لفريقي النجف والزوراء وقدما أداء جيدا، ونحن حتى الآن مازلنا نبحث عن التأهل، ونحتاج أن نفوز على الأهلي".وأشار إلى أن فريقه رغم خسارته في مباراته السابقة أمام الأهلي السعودي، فقد نال استحسان الجماهير والمتابعين له في البطولة بعد الأداء الجيد الذي قدمه حتى الآن./انتهى

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