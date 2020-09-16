الكاظمي من ميسان: من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام 2008 والى اليوم

2020/09/16 | 13:50 - المصدر: NRT عربية

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رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

فوتو: ارشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

عبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، عن استغرابه لوجود مشاريع متلكئة منذ العام 2008 والى اليوم، مبينا ان سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات وجعلها متلكئة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، 16 ايلول 2020، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وخلال لقائه بمحافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية فيها، اكد ان ميسان تستحق منا بذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتقديم الخدمات لأهلها، فهي محافظة مضحية وقدمت الكثير للعراق".

وقال الكاظمي، "نحتاج الى تضافر الجهود من أجل أمن المحافظة، وأكثر الخروقات تستظل تحت عنوان النزاعات العشائرية، وعشائرنا الأصيلة لن تتأخر في مساعدة الحكومة ببسط الأمن والاستقرار".

واشار الى ان "سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات وجعلها متلكئة، ويجب أن يكون هناك فريق عمل متخصص واستثنائي لتذليل كل العقبات".

وأوضح ان "هناك حاجة ماسّة لوضع إستراتيجيات وبدائل حديثة وحضارية في الخدمات والبنى التحتية، وبتكاليف أقل"، لافتا إلى انه "من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام 2008 والى اليوم، وأقل ما يوصف بأنه جريمة بحق المواطن واستحقاقه للخدمات".

كما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعا للقيادات الأمنية في ميسان وقيادة عمليات سومر بحضور وزيري الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصل صباح اليوم الاربعاء، الى محافظة ميسان على رأس وفد حكومي، وعقد اجتماعا موسعا مع محافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة، للاطلاع على احتياجاتها والوقوف على المشاكل التي تواجهها.

ر.إ

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