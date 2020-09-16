توتنهام يقترب من حسم صفقتي ريال مدريد توتنهام يقترب من حسم صفقتي ريال مدريد

2020/09/16 | 13:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_دوليةأكدت صحيفة الماركا الإسبانية، أن نادي توتنهام الإنجليزي، قد اقترب بقوة كبيرة من التعاقد مع ثنائى ريال مدريد ( سيرجيو ريجيلون جاريث بيل )، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحاليةوقالت الصحيفة الإسبانية، إن توتنهام قد أنهى اتفاقه مع ريال مدريد بخصوص ريجيلون ، وفي طريقه لحسم اتفاقه مع جاريث بيل ، في ظل رغبة اللاعب في الإنتقال إلى فريقه السابق هذا الصيف

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