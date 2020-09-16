الكاظمي: ميسان تستحق منا بذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتقديم الخدمات لأهلها

2020/09/16 | 13:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز /قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان محافظة ميسان تستحق منا بذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتقديم الخدمات لأهلها، فهي محافظة مضحية وقدّمت الكثير للعراق.الكاظمي خلال لقائه بمحافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية فيها اشار الى ضرورة تضافر الجهود من أجل أمن المحافظة، وأكثر الخروقات ستظل تحت عنوان النزاعات العشائرية، وعشائرنا الأصيلة لن تتأخر في مساعدة الحكومة ببسط الأمن والاستقرار.ورأى رئيس الوزراء أن "سوء التخطيط" أربك العديد من المشاريع في المحافظات، وفيما أبدى امتعاضه إزاء وجود مشاريع "متلكئة منذ 2008"،و اعتبر ذلك "جريمة" ترتكب بحق العراقيين.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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