يوفنتوس يريد رحيل “خضيرة”.. واللاعب “مُصر” على التدريب معه!

2020/09/16 | 13:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

كشف تقرير صحفي إيطالي اليوم الأربعاء عن عودة نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، سامي خضيرة، للتدريب مع الفريق رغم رغبة النادي بفسخ عقد اللاعب بالتراضي.

وكان المدير الفني ليوفنتوس أندريا بيرلو قد استبعد اللاعب الألماني من حساباته في الموسم الجديد لكن اللاعب اشترط الحصول على قيمة عقده كاملة قبل الرحيل.

وشارك خضيرة في الحصة التدريبية التي قادها بيرلو بعد عودته من الإصابة، بحسب شبكة سكاي سبورت التي تؤكد عدم رغبة المدرب بخضيرة رغم تعافيه.

ويأمل إداريو يوفنتوس بالتوصل لاتفاق مع خضيرة لإنهاء التعاقد قبل عام واحد من نهايته.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فقد شارك خضيرة في جزء من المران الذي أشرف عليه أندريا بيرلو، بعد عودته من الإصابة، إلا أن تعافيه لن يغير من قرار مدرب البيانكونيري.

وانضم خضيرة إلى يوفنتوس في صيف 2015، قادمًا من ريال مدريد، ويرتبط بعقد حتى نهاية الموسم الجديد، إضافة إلى وجود خيار بإمكانية التمديد لعام إضافي.

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