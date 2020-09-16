"تطور مقلق".. كوريا الشمالية قد تختبر صاروخا باليستيا تحت الماء

2020/09/16 | 13:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول عسكري كوري جنوبي، الأربعاء إن كوريا الشمالية قد تجري أول تجربة إطلاق صاروخ باليستي تحت الماء في غضون عام تقريبًا، وسط محادثات نووية متوقفة منذ فترة طويلة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

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