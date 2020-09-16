2020/09/16 | 13:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي متوعداً تجار المخدرات: لن نقف مكتوفي الأيدي وسنلاحقهم قانونياً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي متوعداً تجار المخدرات: لن نقف مكتوفي الأيدي وسنلاحقهم قانونياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).