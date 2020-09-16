المالية النيابية: اسراع الحكومة بارسال موازنة 2020 غرضه حصول على قروض جديدة

2020/09/16 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداكدت اللجنة المالية النيابية ،الأربعاء ، ان اسراع الحكومة بالتصويت على موازنة 2020 ورفعها للبرلمان يهدف الى السماح للحكومة باقتراض جديد من الداخل والخارج , مرجحا ان يتم عرض الموازنة على البرلمان السبت المقبل .

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في حديث صحفي , ان ” حكومة الكاظمي بعدما استنفذت القرض الذي حصلت عليه من البنوك الداخلية حيث اشعرت بانها امام موقف حرج سارعت الى إقرار الموازنة وارسالها الى مجلس النواب للمصادقة عليه”.

وأوضح، أن “الإسراع بإقرار الموازنة من قبل الحكومة هدفه حصول موافقة البرلمان للسماح لها باقتراض جديد من الداخل والخارج ” .

وأضاف ان ” مشروع قانون الموازنة سيصل الى اللجنة المالية التيابية اليوم الأربعاء لغرض دراسته ” , مرجحا ان ” يتم عرض الموازنة على البرلمان السبت المقبل ” .

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