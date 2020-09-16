هيفاء حسين تتعرض للتنمر بسبب زوجها.. وهكذا ردت

2020/09/16 | 14:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ آثار تعليق للفنانة البحرينية هيفاء حسين، على متابع لها علق على زواجها من الفنان الإماراتي حبيب غلوم ، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستغرام ، جدلا واسعا بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بين مؤيد لتعليقها وبين معارض على تعليق المتابع.وكانت هيفاء ، قد نشرت صورة جديدة ، لها وعلقت […]

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