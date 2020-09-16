محافظ البصرة يناقش الية توزيع قطع الاراضي لدوائر الدولة والمواطنين في المحافظة

2020/09/16 | 14:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقد رئيس لجنة السكن العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني ، اجتماع مع اعضاء لجنة السكن المتمثلة بمختلف دوائر الدولة في المحافظة” .

وقال ” العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، “انه تم اليوم مناقشة الية تخصيص وتوزيع الاراضي للمستحقين من ابناء المحافظة ، مبيناً ان سبب عدم عقد اللقاءات سابقاً هي نتيجة وجود جائحة كورونا الامر الذي جعل الاجتماعات الدورية للجنة السكن متوقفة ،لافتاً الى ان اعضاء اللجنة ناقشوا موضوع مسقط الرأس لكل مستفيد او مشمول بقطع الاراضي السكنية”.

واضاف ” محافظ البصرة ان لجنة السكن بحثت الاجراءات الخاصة بالشرائح المستفيدة حيث ان الاجتماع ناقش العديد من القضايا القانونية والادارية المتعلقة بدوائر الدولة وخصوصاً دوائر البلدية والبلديات وبقية الدوائر الاخرى فيما يخص توزيع الاراضي ، مبيناً ان الاجتماعات ستستمر وتعقد في كل اسبوع لغرض اكمال اجراءات الشرائح المستفيدة بقطع الاراضي.

من جهته” قال رئيس قسم الاسكان في ديوان محافظة البصرة مهند يوسف يعقوب ان الاجتماع الذي جرى برئاسة رئيس لجنة السكن المحافظ اسعد العيداني تطرق الى قضية مسقط الرأس وسنوات الخدمة وهذا الموضوع سيخدم الكثير من الموظفين والمواطنين المستحقين والمشمولين بالية تخصيص قطع الاراضي ،فضلاً عن مناقشة قضية بعض طلبات المواطنين المستحقين بالية التوزيع حيث ان هناك تعليمات وضعت سابقاً وتم الاعلان عنها في الموقع الرسمي لديوان المحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي .

واشار انه فيما يتعلق” بقضية توزيع الاراضي للشرائح المستفيدة من مختلف المستحقين ومن ضمنها كوادر الصحة والقوات الامنية فانه لازال العمل جاري عليها لغرض الفرز والتوزيع في قضاء شط العرب ، مبيناً انه ستكون هناك اجتماعات دورية اخرى لغرض استكمال كل اجراءات تخصيص الاراضي السكنية للشرائح المختلفة .

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