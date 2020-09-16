2020/09/16 | 14:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ سرى جياد/وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تلكؤ المشاريع بأنها جريمة بحق المواطن واستحقاقه للخدمات.جاء ذلك في تغريدة للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء تابعتها المستقلة قال فيها انه من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام 2008إلى اليوم وأقل ما يوصف فيها بانها جريمة بحق المواطن واستحقاقه للخدمات.رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : من غير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصف تلكؤ المشاريع بأنها جريمة بحق المواطن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصف تلكؤ المشاريع بأنها جريمة بحق المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).