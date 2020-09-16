كربلاء تؤكد دعم دائرة الصحة بما تحتاجه استعدادا لزيارة الاربعين المرتقبة

2020/09/16 | 14:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد نائب محافظ جاسم الفتلاوي، الاربعاء، ان الحكومة المحلية تعمل على دعم دائرة الصحة بما تحتاجه وفقا لإمكانياتها استعدادا لزيارة الاربعين المرتقبة.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الحكومة المحلية تعمل على دعم دائرة الصحة بما تحتاجه من اموال واحتياجات وفقا لإمكانياتها استعدادا لزيارة الاربعين المرتقبة، اذ ان الدائرة على استعداد تام للزيارة، وقمنا بتوفير كميات كبيرة من الكمامات الطبية، مع استمرار عمليات التعفير حتى خلال ايام الزيارة وتضليل المنطقة القريبة من العتبات المقدسة لحماية الزائرين من اشعة الشمس”.واضاف الفتلاوي ان “مهمة الحكومة في كربلاء توفير الخدمات لزائري الاربعين القادمين سيرا على الاقدام او الذين يأتون بالعجلات”،مؤكدا ان نسب الاصابة بفيروس كورونا التي تصل الينا من الجهات الصحية تؤكد انخفاض عدد الاصابات بعد زيارة العاشر من المحرم عما كانت عليه قبل الزيارة”.انتهى 25

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