2020/09/16 | 14:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعرب مدافع نادي الشرطة سعد ناطق الملقب بـ”الفدائي”، عن ثقته في تحقيق الفوز على الأهلي السعودي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.وقال ناطق في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن “الأهلي السعودي فريق كبير، والشرطة استعد جيداً للمباراة التي أصبحت اوراقها مكشوفة بالنسبة للفريقين”.وأضاف أن “بطولة دوري الابطال نفتقدها لسنوات في العراق بعدما كنا ننافس فقط في كأس الاتحاد الاسيوي، نحن كلاعبين، عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية واثق بقدرتنا على تحقيق الفوز في المباراة”.وسيواجه الشرطة فريق الأهلي السعودي يوم غد الخميس ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“فدائي” القيثارة واثق من الفوز على الأهلي السعودي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“فدائي” القيثارة واثق من الفوز على الأهلي السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).