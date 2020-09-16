شهد قبل موقعة الأهلي: طوينا صفحة الذهاب ومستعدون لخوض المباراة وتعويض الخسارة

2020/09/16 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

اكد المدير الفني لفريق نادي الشرطة بكرة القدم اليوم الأربعاء، ( 16 أيلول 2020)، ان فريقه طوى صفحة مباراة الذهاب امام فريق الاهلي السعودي وبدأ بالتركيز مبكرا نحو مباراة الاياب .

وقال شهد في المؤتمر الصحفي الذي عقد على قاعة المؤتمرات في ستاد خليفة الدولي بدولة قطر، قبل لقاء الاهلي السعودي غدا، إن، " الفريق في اتم الجاهزية لخوض المباراة وتعويض الخسارة غير المستحقة وان مؤشرات الرضا عن الاداء زادتنا حرصا على تكملة المشوار بذات النهج "، مبينا أن "ما حصلنا عليه من جراء الظهور الاول لا يمكن ان نفرط فيه في المبارايات المقبلة، رغم تاكيدنا على أن المباراة الاخيرة أمام الاستقلال الايراني ستكون هي الفيصل في التاهل من عدمه" .

وأشار الى أن، "انسحاب الوحدة الاماراتي، أعاد التوازن للمجموعة لكنه منح فريق الاستقلال راحة أكثر من نادينا وعلينا ان نعد العدة من الان لمواجهته وان سياسة الجهاز الفني تبحث عن الانجاز ولا تبحث عن التاريخ فقط والامور مهيأة بشكل كبير لتحقيق ما نصبو اليه" .

وافاد شهد أن، "الجهاز الطبي واللياقي قادر على إعادة اللاعبين الى وضعهم الطبيعي فضلا على الية التبديل التي اقرها الاتحاد الاسيوي منحت الاجهزة الفنية المرونة في إشراك اللاعبين وعدم تاثرهم بضغط جدول المباريات، مؤكدا مرة اخرى أن، " مباراة الاستقلال الاخيرة ستكون هي الفيصل في التاهل الى الدور الثاني من البطولة" .

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