الكاظمي يلتقي ممثلين عن تظاهرات ميسان وتنسيقياتها

2020/09/16 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ميسان

التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، عدد من المتظاهرين في المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي التقى ممثلين عن متظاهري وتنسيقية التظاهرات في ميسان، واستمع إلى مطالبهم".

ووصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم الأربعاء (16 أيلول 2020)، إلى محافظة ميسان للاطلاع على واقع المحافظة الأمني والخدمي.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء (16 أيلول 2020)، توجيهات عدة للقيادات الأمنية في محافظة ميسان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي ترأس خلال زيارته الى محافظة ميسان، اليوم الاربعاء، اجتماعا للقيادات الأمنية في المحافظة، وقيادة عمليات سومر، بحضور وزيري الدفاع والداخلية".

وأشاد الكاظمي في مستهل الاجتماع بـ"جهود القوات الأمنية في محافظة ميسان"، داعيا الى "بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم المحافظة".

وأكد على أن "القائد الأمني في المحافظة لا يمثل نفسه ولا عشيرته، إنما يمثل الدولة التي هي أعلى وسام وأعلى عنوان اعتباري، وهذا الأمر سيخلق واقعا أمنيا أكثر استقرارا، ويعزز ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية".





ووجّه الكاظمي بحسب البيان، بـ"الاهتمام بالقوات المكلفة بحماية وتنظيم التظاهرات وتدريبها جيدا"، مشدداً على "عدم التسامح إزاء أي اعتداء على مؤسسات الدولة"، داعيا الى أن "يكون سلاح القوات الأمنية في التظاهرات هو سلاح الصبر، وعليها أن تستخدم أساليب مسؤولة في التعامل مع التظاهرات السلمية".

وتابع أن ه"ناك مناطق ظلمت في السابق، وإشاعة الفوضى ليس في مصلحتها ولا في مصلحة مستقبلها، وشدد على الوقوف بقوة وحزم إزاء أي تجاوزات أمنية".

وقال رئيس الوزراء مخاطبا القيادات الأمنية: إن "الفرصة سانحة اليوم للنجاح، وستواجهون صعوبات في تنفيذ مهامكم، لكن ما تبذلونه هو لمصلحة أولادنا، ولأجل أن نصنع أملا لدى الناس، وسنخوض التحدي بلا تردد".

ووجّه، بـ"تلبية احتياجات القيادات الأمنية في محافظة ميسان، وتوفير المستلزمات الحديثة التي تسهّل مهامها وتنفيذها واجباتها بسرعة وأكثر إتقانا".

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