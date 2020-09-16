2020/09/16 | 14:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي :" ان القائد الامني في المحافظة لا يمثل نفسه ولا عشيرته، انما يمثل الدولة التي هي اعلى وسام واعلى عنوان اعتباري".وقال الكاظمي خلال اجتماعه بالقيادات الامنية في ميسان :" ان هذا الامر سيخلق واقعا امنيا اكثر استقرارا، ويعزز ثقة المواطن بالاجهزة الامنية "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء : القائد الامني لايمثل نفسه ولاعشيرته انما يمثل الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء : القائد الامني لايمثل نفسه ولاعشيرته انما يمثل الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).