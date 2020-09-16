غرق قارب بين تركيا واليونان يحمل 80 مهاجرا.. بينهم عراقيون

2020/09/16 | 14:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت مؤسسة مختصة بشؤون اللاجئين، الاربعاء، غرق قارب يحمل نحو 80 مهاجرا قرب جزيرة كريت اليونانية بينهم عراقيون.

وذكرت مؤسسة "لوتكه" المعنية بشؤون اللاجئين في واوربا، "ان الشرطة البحرية في اليوانان توجهت الى مكان غرق القارب وتمكنت من انقاذ 57 شخصا، فيما لا يزال مصير البقية مجهولا بينهم عراقيون".

واضافت، ان "المعلومات الاولية تشير الى العثور على 4 جثث تعود لأمرآتين وطفلين يبلغان 6 و7 اعوام".

واوضحت، ان "المهاجرين يحملون الجنسية العراقية والافغانية والباكستانية والبنغلاديشية والصومالية".

ولا تزال الدوريات البحرية اليوانية تجري بحثا في المنطقة على امل العثور على ناجين.





ا.ح

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