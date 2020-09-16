الكاظمي يلتقي ممثلين عن متظاهري ميسان

2020/09/16 | 14:22 - المصدر: السومرية نيوز

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القتى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ممثلين عن متظاهري وتنسيقية التظاهرات في ميسان.

وقال المكتب الاعلامي للماظمي إن الأخير "التقى خلال زيارة اليوم الى محافظة ميسان ممثلين عن متظاهري وتنسيقية التظاهرات في المحافظة، واستمع الى مطالبهم".

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