لا تكسروا.. (عين) العراق.. قالها الجواهري !!

2020/09/16 | 14:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب إن كنتم حقا تحبون العراق وتحفظونه بين حدقات العيون ..فضموا (عين العراق) ..ولا (تكسروها) !! أجل ..فليس من شيم العراقيين أن (تكسر) عين العراق ، بل ضموها وحافظوا عليها بين حدقات عيونكم ..وليس يقبل العراق وهو (أبو الحضارات) أن (تكسر) عينه ، أو يفقأها أحد، وهو البلد الوحيد على الكرة […]

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