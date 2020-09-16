رئيس الوزراء يستمع إلى مطالب ممثلين عن متظاهري ميسان

2020/09/16 | 14:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ممثلين عن متظاهري وتنسيقية التظاهرات في ميسان.واكد بيان مقتضب تلقى "ناس"، نسخة منه، (16 ايلول 2020)، أن "رئيس الوزراء استمع إلى ممثلي المتظاهرين ميسان، وناقش مطالبهم".

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