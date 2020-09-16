الحشد الشعبي بديالى يستنفر الفي مقاتل للمشاركة في خطة الاربعين الامنية

2020/09/16 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق الحسيني

المعلومة/ ديالى..اكد الحشد الشعبي، الاربعاء، بدء خطة الاستنفار المبكرة في قواطعه استعدادا للمشاركة في خطة الاربعين الامنية.وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قيادات الحشد الشعبي ضمن محور ديالى بدات وضع اللمسات الاخيرة لخطة المشاركة الفعلية في دعم زيارة الاربعين من خلال تامين الطرق الرئيسية التي سيسلكها الزوار المتوجهين من كل مدن ديالى صوب كربلاء المقدسة لاداء مراسيم الزيارة”.واضاف الحسيني،ان” اكثر من الفي منتسب من الحشد الشعبي سيشاركون فعليا في تطبيق مضامين خطة زيارة الاربعين الامنية في من ديالى من خلال جميع القواطع دون اسثناء خاصة الطرق البرية الرئيسية بالتنسيق مع بقية التشكيلات من خلال غرفة عمليات عليا”.واشار الحسيني الى ان” الحشد الشعبي يشارك في خطة زيارة الاربعين ويكون له دور فعال ضمن قواطع يجري تحديدها من قبل غرفة العمليات لمنع حصول اي اعتدءات ارهابية تستهدف الزوار”.ويشارك مئات الاف من اهالي ديالى في زيارة الاربعين من كل عام من خلال السير على الاقدام من القرى والمدن صوب كربلاء المقدسة.انتهى 25

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