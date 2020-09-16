الصحة العالمية تحذر الدول الأوروبية من دخول مرحلة خطيرة من تفشي كورونا

2020/09/16 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية من دخول مرحلة خطيرة في معركة انتشار فيروس كورونا بعد تسجيل أرقام قياسية في أعداد الإصابات.

ودعت المنظمة في بيان إلى اتخاذ قرارات حاسمة لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا في المجتمع، والحرص على استمرار التعليم وفتح المدارس رغم توقع خسارة أعداد أخرى في المعركة، مؤكدة أهمية إيقاف البحث عن حلول مستحيلة في الوقت الراهن والتوجه إلى تقديم التنازلات لمساعدة الفئات الضعيفة والأكبر سنا ومن يعانون من مشاكل صحية.





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