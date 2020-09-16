وزارة الموارد المائية في كردستان: إعداد برنامج لبناء 9 سدود مائية كبيرة في الإقليم

2020/09/16 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة كردستان بيكرد الطالباني، عن إعداد برنامج لبناء تسعة سدود مائية كبيرة في الاقليم مستقبلاً.

وقالت إن القدرة الاستيعابية للسد الذي سيُبنى على نهر الزاب الصغير تصل الى أربعة ملايين متر مكعب، وسيقلل من مخاطر شح المياه في حال قطعها من قبل إيران، مبينة أن الوزارة تتباحث مع الحكومة الاتحادية لبناء تلك السدود التسعة.

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