محمد قاسم جاهز منذ الدقيقة الأولى امام الأهلي

2020/09/16 | 14:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد المدرب المساعد لنادي الشرطة، حيدر نجم، ان اللاعب محمد قاسم اصبح جاهزاً لخوض مباراة الفريق امام الأهلي السعودي في الجولة الرابعة من دوري ابطال آسيا 2020.وقال نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعب محمد قاسم تعرض لإصابة طفيفة خلال تدريبات الفريق في قطر قبل مواجهة الأهلي يوم الاثنين الماضي”.وأوضح أن “قاسم تعافى تماماً من الاصابة واصبح جاهزاً لخوض لقاء الإياب امام الأهلي يوم غد الخميس، ومن المقرر ان يلعب من الدقيقة الأولى وهذا الامر بالتأكيد متروك للمدرب عبد الغني شهد”.يذكر ان نادي الشرطة تعاقد مع قاسم قادماً من صفوف القوة الجوية في الانتقالات الصيفية الجارية.



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