قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي مساء اليوم.. ارتفاع في أسعار الذهب

2020/09/16 | 14:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بسبب تراجع الدولار في ظل ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع البنك المركزي الأميركي.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1959.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 10 تقريباً صباح اليوم بتوقيت بغداد.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية 0.1% إلى 1968.20 دولار.



وظل الدولار ضعيفا مقابل منافسيه مما قدم دعما للذهب.

وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر للتجارة في سنغافورة “الناس يعزفون عن التعامل بسبب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم.



هم ينتظرون المزيد من الوضوح بشأن أي الأدوات النقدية التي من المتوقع أن يستخدمها المجلس لدعم هدفه للتضخم فوق 2%”.

ومن المقرر إعلان قرار المجلس بحلول الساعة التاسعة مساءً، ويليه بنصف ساعة مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.

ويفرض انخفاض أسعار الفائدة الأميركية ضغطا على الدولار وعوائد السندات مما يزيد جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا والذي يستخدم أيضا كأداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 27.26 دولار للأونصة، بينما نزل البلاتين 0.6% إلى 971.96 دولار وتراجع البلاديوم 1.5% إلى 2373.76 دولار.

المصدر: رويترز

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