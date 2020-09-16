14 الف عسكري أميركي يطلبون التعويض لتسممهم من حرق النفايات في العراق وافغانستان

2020/09/16 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست ، الاربعاء، أن اكثر من 14 الف عسكري من قدامى المحاربين في الجيش الامريكي تقدموا بطلبات التعويض والرعاية الصحية نتيجة لتسممهم واصابتهم بالامراض من حفر حرق النفايات في العراق وافغانستان عدا الولئك الذين تم رفض طلباتهم .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” عددا من المشرعين في مجلس النواب والمحاربين القدماء بالاضافة الى الممثل الامريكي الكوميدي جون ستيورات اعلنوا عن تشريع جديد يقدم الرعاية للمحاربين القدامى الذين أصيبوا بمشاكل صحية بعد تعرضهم لحفر في الهواء الطلق تُستخدم لحرق القمامة والنفايات أثناء حروب الولايات المتحدة في العراق وافغانستان “.واضاف أن ” حروب الولايات المتحدة في العراق وافغانستان انتجت كميات هائلة من النفايات ، بما في ذلك قطع غيار السيارات وبطاريات الليثيوم أيون والمذيبات والأطراف المبتورة، حيث قام المقاولون الأمريكيون برش العناصر بوقود الطائرات وأشعلوا النار فيها في مئات من حفر الحرق في الهواء الطلق ، بعضها أكبر من ملعب لكرة القدم، فيما يقول المدافعون عن المحاربين القدامى إن “أفراد الخدمة الذين تعرضوا للحفر أصيبوا بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي”.من جانبه قال السيناتور كيرستن جيليبراند التي اقترحت التشريع إن ” ما يصل الى 3.5 مليون جندي تعرضوا لحفر حروق ومواد كيميائية سامة خلال فترة غزو العراق في منطقة الخليج “، مضيفة انها ” إنها حاولت ومدافعون آخرون منذ سنوات توسيع نطاق الفوائد والرعاية للمحاربين القدامى المرضى ، في مواجهة مشرعين آخرين”.وقالت كريستينا نويل المتحدثة باسم وزارة شؤون المحاربين القدامى إن ” مطالبات التعويض نتيجة الضرر من التسمم اكثر من 14 الفا من قدامى المحاربين عدا الذين تم رفض طلباتهم “، بينما يشير سجل قدامى المحاربين لتوثيق المخاوف الصحية ان هناك حوالي 200 الف مطالبة وهو جزء بسيط من العدد الإجمالي الذي ربما لم يتم الكشف عنه”.وقال الرئيس التنفيذي لقدامى المحاربين الأمريكيين في العراق وأفغانستان جيرمي باتلر إن ” هناك في العراق حفرة كبيرة معروفة في منطقة بلد تحترق بشكل مستمر لسنوات ، وفي وقت ما كانت تحرق 147 طنًا من النفايات يوميًا”.يذكر أن ” المسؤولين العسكريين بمن فيهم مهندس البيئة الحيوية بالقوات الجوية حذروا في عام 2006 من أن حفرة حرق النفايات في منطقة بلد تشكل مخاطر صحية حادة ومزمنة ، حسبما ذكرت صحيفة ميليتاري تايمز.



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