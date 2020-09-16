النزاهة: القبض على المُتسبّبين بتلكُّؤ مشروع صرفٍ صحيّ أدَّى لوفاة مواطنٍ بالقائم

2020/09/16 | 14:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

بعد تتبُّعها لخبر وفاة مواطن في مدينة القائم؛ جرَّاء سقوطه في الحفريَّات الخاصَّة بمشروع الصرف الصحيِّ للمدينة وعرض نتائج تحرياتها على القضاء، تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المُتسبِّبين بتلكُّؤ المشروع؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، انتقل فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار وبإشراف جهات إنفاذ القانون، بعد رصد المركز الإعلامي للهيئة خبر وفاة المُواطن، إلى موقع الحدث وإجراء عمليَّات التقصّي والتحرّي، وضبط الأوليَّات المُتعّلقة بالمشروع كافة.

وتابعت إنَّ الفريق توصَّل إلى وجود تلكُّؤ وإهمال وعدم اتخاذ إجراءات السلامة لحماية المُواطنين في تنفيذ المشروع، فضلاً عن صرف مبالغ ماليَّةٍ للشركة المُنفِّذة لا تتناسب مع نسبة الإنجاز الفعليِّ للمشروع.

ونوَّهت بتنظيم المكتب محضر ضبطٍ أصولياً بالأوليَّات، وعرضها رفقة الأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق المدير المُفوّض للشركة وثلاثة مُهندسين، منهم المقيم والمشرف على المشروع وفقاً لمقتضيات المادة الحكميَّة، إذ تمكَّن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المتهمين بإشراف جهات إنفاذ القانون.

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