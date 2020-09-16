ارتفاع مؤشر البورصة في جلسة الاربعاء

2020/09/16 | 14:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادارتفع مؤشر البورصة، الأربعاء، بنسبة 0،69%.

ساهمت 9 أسهم بإرتفاع المؤشر، تقدمها أسهم انتاج وتسوٌق اللحوم بـ 3.37% وأسهم المعمورة العقاریة بـ 3.05%.

فيما إنخفضت قيمة أسهم خمس شركات تقدمها أسهم مصرف العطاء بـ14.29% وأسهم فندق بابل بـ5.00%.

وشهدت الجلسة تداول 765,8 مليون سهم بقيمة 856,4 مليون دينار.

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