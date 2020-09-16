2020/09/16 | 14:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يتفقد حقل حلفاية النفطي في محافظة ميسان، ويطلع على سير العمل فيه.

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