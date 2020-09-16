الحلبوسي: الاعتداء على موكب السفارة البريطانية يعد خرقاً محرجاً

2020/09/16 | 14:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، الاعتداء على موكب السفارة البريطانية خرقاً محرجاً.وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "أمن البعثات الدبلوماسية مسؤولية لازمة قانونياً واخلاقياً على الحكومة".واضاف: "ما حصل من اعتدا ء على موكب السفارة البريطانية يعد خرقاً مؤسفاً ومحرجاً في ذات الوقت".وتابع: "ندعم الجهود الأمنية الحكومية في بسط سيطرة الدولة وحفظ هيبتها وحماية امن ضيومها، من خلال تعقب خلايا الارهاب والجريمة المنظمة، وضبط السلاح المنفلت".Mohameed mohameed

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