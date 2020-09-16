بالصور.. آسايش أربيل تعتقل عصابة تهرب الأسلحة والمواد المخدرة

2020/09/16 | 14:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول السلطات المختصة ان الشخصين شكلا عصابة لتهريب الاسلحة والمواد المخدرة

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