LGتكشف عن هاتفها الجديد الذي يحتوي على شاشتين وميزات عديدة

2020/09/16 | 14:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _دولي كشفت شركة "LG" الكورية الجنوبية عن هاتفها الجديد "Wing 5G" المزود بشاشة كبيرة يمكن تحريكها لتشكيل حرف "T"، كما أنه توجد تحتها شاشة ثانية أصغر في الحجميقدّم الهاتف شاشة رئيسية من نوع P-OLED بقياس 6.8 بوصات وبدقة 2460×1080 بكسلو شاشة الثانوية فهي من نوع G-OLED بقياس 3.9 بوصات وبدقة 1240×1080 بكسليدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس 5G.يتميز الهاتف باحتوائه على ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، أو 256 غيغابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.يحتوي الهاتف الجديد على بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4 Plus.

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