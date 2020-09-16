الحلبوسي: أمن البعثات الدبلوماسية مسؤولية قانونية وأخلاقية

2020/09/16 | 14:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الاربعاء ان أمن البعثات الدبلوماسية مسؤولية قانونية واخلاقية.

وقال الحلبوسي في تغريدة تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع) ،ان "أمن البعثات الدبلوماسية مسؤولية لازمة قانونيا واخلاقيا على الحكومة، وما حصل من اعتداء على موكب السفارة البريطانية يعد خرقا مؤسفا ومحرجا في ذات الوقت.

واضاف " ندعم الجهود الامنية الحكومية في بسط سيطرة الدولة وحفظ هيبتها وحماية أمن ضيوفها من خلال تعقب خلايا الارهاب والجريمة المنظمة وضبط السلاح المنفلت".

وجدد الحلبوسي دعمه لاجراءات الدولة في بسط سيطرتها وحفظ هيبتها وحماية امن ضيوفها

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